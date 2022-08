0 Facebook Altro ‘SputtaNapoli’, cronista Sky: “Scippato il pass eppure non siamo a Napoli” Spettacolo 29 Agosto 2022 21:14 Di redazione 1'

Il video lo ha pubblicato il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina Facebook. Il filmato ha mostrato il commentatore di Sky Sport, già pilota, pronunciare una frase poco consona al suo ruolo. E soprattutto poco generosa nei confronti della città di Napoli.

“‘Ci risiamo. L’ennesimo attacco, senza senso e motivazione, a Napoli e ai napoletani. Ancora un luogo comune. Stavolta viene da Davide Valsecchi, pilota e inviato di Sky Sport, che durante il Gp di #Belgio si rivolge alla giornalista in studio: ‘Intanto io ho perso il pass, voglio vedere come faccio a lavorare con te, ma qualcuno deve avermelo scippato. Poi dicono di Napoli, eh, ma secondo me anche qui in Belgio sono furbetti”“.