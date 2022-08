0 Facebook “Paga o morirete di sfortuna”, disabile vittima della ‘truffa della cartomante’: è successo in provincia di Napoli Cronaca 29 Agosto 2022 12:38 Di redazione 1'

Questa mattina una 42enne disabile di Cardito si è recata negli uffici della stazione carabinieri di Afragola e ha querelato per i reati di minaccia e tentata truffa una donna ancora in fase di identificazione. Da quanto riferito dalla donna sembrerebbe che nella notte del 28 agosto scorso, dopo aver inserito i propri dati su una pagina Instagram per una lettura delle carte, la vittima sia stata contattata su whatsapp da un non precisato interlocutore.

L’interlocutore chiedeva del denaro – una ricarica telefonica – e in caso contrario avrebbe minacciato di far morire la donna e i suoi cari con l’arma della iella. La 42enne, oltre che ai Carabinieri, si è rivolta a un’associazione che tutela i diritti delle persone con disabilità.

Si precisa che ci troviamo in una fase assolutamente embrionale dell’indagine e che da pochi minuti sono in corso le attività dei carabinieri della stazione di Afragola e della sezione operativa della compagnia di Casoria coordinati dalla Procura di Napoli Nord.