0 Facebook Serata epica al Jova Beach Party a Castelvolturno Spettacolo 27 Agosto 2022 10:57 Di Gianluca Madonna 2'

Oggi 26 agosto 2022, la prima serata di Lorenzo Jovanotti sulla spiaggia del Lido Fiore Flava Beach. Un concept straordinariamente completo e diverso in ogni serata del tour, una console occupata dallo stesso Jovanotti con la band e con ospiti di rilievo nazionale ed internazionale. Presenti sulla spiaggia i Food Track con le organizzazioni per il riciclo del materiale in quanto per paradosso viene attaccato spesso nelle tournèe con lettere aperte che hanno generato un’inchiesta per danno ambientale, e Lorenzo Cherubini che ha subito risposto dicendo «Il nostro è un progetto fatto bene che tiene conto dell’ambiente» ci sono infatti 100 persone al giorno che lavorano dal 16 agosto per preparare al meglio queste due serate.

Alle 13:30 di oggi sono partite le attività con tre aree diverse: una prima area dedicata al ballo, al mare e alla musica, una seconda area allestita con il veliero capitanato da Jovanotti proprio nel set serale ed infine una terza area allestita con una sorta di zattera sonora con musica mediterranea per gli ospiti. Jova chiama Napoli e Napoli risponde con i 30.000 giovani presenti al concerto. Tra gli ospiti ci sono stati Gianni Morandi, Rocco Hunt ed Enzo Avitabile, Diodato. Presenti anche 100 bambini dei quartieri spagnoli di Napoli, che appartengono alla fondazione Foqus, contattata dallo stesso Jovanotti per mantenere la promessa fatta nella sua visita alla fondazione, tra questi anche i ragazzi di Argo, centro di riabilitazione rivolto ai bambini e ai giovani con disabilità. Domani 27 agosto ci sarà la seconda serata del tour.

Foto di Gianluca Madonna