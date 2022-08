0 Facebook L’influencer di Giugliano e la frode del reddito di cittadinanza, Alessia risponde: “Mi hanno insultato” Cronaca 27 Agosto 2022 11:05 Di redazione 1'

L’influencer, una ragazza di 26 anni, risiede, precisamente, a Giugliano in Campania, popoloso comune dell’hinterland a Nord del capoluogo partenopeo. Secondo i calcoli dei finanzieri avrebbe nascosto un reddito complessivo pari a 150mila euro, intascato in due anni di attività (2020 e 2021).

Inoltre percepiva anche il reddito di cittadinanza. A segnalare la sua posizione alla Guardia di Finanza di Napoli sono stati i colleghi di Ravenna. Alessia Maraucci ha risposto: “Mi stanno arrivando centinaia di messaggi su questa influencer di Giugliano che percepiva il reddito di cittadinanza. Voglio solo precisare che non sono io. Giugliano è una città molto grande, che si estende fino a Licola. Io non guadagno a nero, fatturo tutto e non percepisco il reddito di cittadinanza. Alcuni mi hanno fatto semplici domande, altri addirittura mi hanno insultato“.