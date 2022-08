0 Facebook Scontro auto-tir in Campania, a bordo un’intera famiglia: c’è un morto Cronaca 26 Agosto 2022 20:19 Di redazione 1'

Incidente mortale sulla strada statale 691 “Fondo Valle Sele”, in provincia di Salerno. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli ed una persona è deceduta. A causa dell’incidente stradale la statale 691 è stata temporaneamente chiusa all’altezza del km 14 a Valva, in provincia di Salerno.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. A bordo della vettura c’erano cinque persone: madre, padre e tre figli.