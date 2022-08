0 Facebook Picchia un anziano e gli ruba l’auto, poi investe un ciclista: “Prendeva il reddito di cittadidanza” Cronaca 27 Agosto 2022 11:11 Di redazione 2'

Si e’ dapprima impossessato di una autovettura che era in sosta con a bordo una anziana di 71 anni. Poi si e’ dato alla fuga investendo un ciclista. Braccato dai carabinieri infine e’ stato bloccato ed sottoposto a fermo. La vicenda ha avuto inizio a San Gennaro Vesuviano in provincia di Napoli, ieri mattina alle 7,45 e si conclusa con il fermo del presunto responsabile dopo alcune ore grazie alle indagini dei carabinieri della Compagnia di Nola e della caserma di Somma Vesuviana. Salvatore A., 45enne di San Gennaro Vesuviano, si e’ avvicinato ad una vettura in sosta.

Ha picchiato la donna che era al volante e dopo essersi impossessato della macchina si e’ dato alla fuga. Scattato l’allarme, i carabinieri si sono messi sulle tracce della macchina che grazie al gps e’ stata localizzata prima a Caivano e infine a Somma Vesuviana, dove e’ terminata la fuga non prima pero’ di aver investito un ciclista 44enne in via Reviglione L’uomo si e’ accorto della presenza scatola nera e ha provveduto a disinstallarla per poi abbandonare l’auto.

Ma i carabinieri hanno bloccato il 45enne in via Pigno nei pressi della fermata della Circumvesuviana. Le due vittime sono state trasportate e visitate all’ospedale di Nola, per loro fortunatamente lievi lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Il fermato, che e’ indiziato di rapina aggravata nonche’ di lesioni, e’ stato trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorita’ giudiziaria di Nola.