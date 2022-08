0 Facebook Esplode una bomba in casa, un morto e un ferito grave: “Volevano disinnescarla” Cronaca 27 Agosto 2022 19:17 Di redazione 1'

Poco prima delle 17.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Trentin a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, per un’esplosione all’interno di un’abitazione. Le squadre, arrivate da San Donà e Motta di Livenza, sono entrate nell’abitazione portando all’esterno un uomo ferito che è stato stabilizzato e poi trasferito in ospedale. Un secondo uomo, trovato a terra, è stato dichiarato morto.

E’ in corso da parte dei Carabinieri l’accertamento delle cause.