Si sente male, cade a terra e muore in strada. Addio a Giovanni il barista: lutto nel Napoletano Cronaca 27 Agosto 2022

Era in strada nella sua Sant’Antimo cittadina dell’area Nord di Napoli dove viveva e lavorava. Giovanni, infatti, era molto amato e conosciuto perché impiegato in un bar. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. È deceduto a 53 anni. Sgomenti i presenti.

Giovanni era in strada e improvvisamente si è accasciato al suolo. La notizia della tragedia è trapelata sul web tramite i gruppi Facebook locali. Il 53enne sarebbe stato stroncato da un improvviso malore, nonostante avesse patologie pregresse. Inutile l’intervento dei soccorsi.