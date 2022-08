0 Facebook Dramma a Monaco, Lavinia 7 anni, muore colpita da una statua: lutto per la bimba napoletana Cronaca 27 Agosto 2022 15:21 Di redazione 1'

Una vacanza trasformatasi in tragedia per una famiglia napoletana. Una bambina di soli 7 anni, Lavinia Trematerra ha perso la vita in un hotel di Monaco di Baviera in Germania. Secondo quanto riportato da Il Roma, la piccola è stata colpita da una statua di marmo.

“Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita“, questo lo struggente messaggio della madre scritto su Facebook.