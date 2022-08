0 Facebook “Devi morire”, violento attacco ad Alessandra Amoroso che risponde: “Sono dispiaciuta” Spettacolo 25 Agosto 2022 12:37 Di redazione 1'

“Alessandra Amoroso truccata o non truccata non ci interessa, quando ti sveglierai fredda allora avremo una notizia“, questo è stato uno dei messaggi d’odio social inviato ad Alessandra Amoroso da un haters del web. La cantante non ha fatto mancare la sua risposta.

“Spero tu possa ricevere tanto tanto amore… io ne sono piena! Dispiaciuta per te“, è possibile che la vicenda sia un seguito della polemica di qualche tempo fa: la Amoroso non ha fatto un autografo a un fan perché, “La questione è che se lo faccio a te, poi gli altri ci rimangono male e io queste cose non sono abituata a farle“.