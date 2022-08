0 Facebook Dramma in spiaggia per un famiglia napoletana, va a fare il bagno e muore in mare Cronaca 25 Agosto 2022 12:49 Di redazione 1'

I fatti sono accaduti a Conca dei Marini in Costiera Amalfitana. Siamo in una delle zone balneari più rinomate della provincia. Un uomo, in spiaggia con la sua famiglia originaria di Napoli, è entrato in acqua per fare un bagno a mare. Poi la tragedia. A riportarlo Internapoli.

Sarà stato un malore ma l’uomo si è sentito male ed è deceduto. Così all’improvviso lasciando senza parole i parenti e i presenti. Immediatamente è scattato l’allarme con la repentina chiamata dei soccorsi che sono giunti sul posto. Ma per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.