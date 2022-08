0 Facebook Come è morto Gino Cogliandro, il triste annuncio sui social per il comico scomparso Spettacolo 23 Agosto 2022 15:30 Di redazione 1'

Il triste annuncio lo ha dato Gianni Simioli. Il conduttore radiofonico de La Radiazza ha scritto e pubblicato un post su Facebook. È purtroppo deceduto Gino Cogliandro noto comico dell’ancor più famoso trio cabarettistico dei Trettrè.

Come è morto Gino Cogliandro

Il gruppo composto anche da Mirko Setaro ed Edoardo Romano, spopolò negli anni ’90. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato alla scomparsa di Cogliandro. Quest’ultimo ha iniziato la sua carriera negli anni ’70 avendo successo in tv e anche in alcuni ruoli cinematografici.