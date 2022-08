0 Facebook Bomba d’acqua su Napoli, pioggia e grandine colpiscono la città: temporale in corso Meteo 23 Agosto 2022 16:02 Di redazione 1'

Temporale su Napoli, così come la protezione civile regionale aveva annunciato. Proprio ieri, infatti, è stata diramata l’allerta meteo in seguito alle previsioni fatte dagli esperti. In queste ore il capoluogo campano è vittima della pioggia.

Non solo, anche la grandine si è abbattuta sulla città. L’allerta aveva previsto anche forti raffiche di vento. Un contesto che potrebbe causare crolli e allagamenti provocati anche dal dissesto idrogeologico.