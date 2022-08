0 Facebook Lutto a Napoli, è morto Gino Cogliandro dei Trettrè Cronaca 23 Agosto 2022 15:14 Di redazione 1'

Brutta notizia per il cabaret napoletano. È deceduto Gino Cogliandro, membro dell’indimenticabile trio dei Trettrè. Il gruppo era formato anche da Mirko Setaro ed Edoardo Romano e raggiunse un gran successo sulla Rai negli anni ’90.

“Addio a GINO COGLIANDRO dei TRETTRE. Ripeto: a me, me pare ‘na strunzata, ma, purtroppo, non lo è. E ascolto a volume altissimo: “Beach on the beach”.“, questo il post su Facebook pubblicato da Gianni Simioli che ha annunciato la triste notizia.