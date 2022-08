0 Facebook Ucciso da moglie e figli, il video agghiacciante dell’omicidio: “Colpito con una furia bestiale, tagliato la gamba” Cronaca 19 Agosto 2022 15:23 Di redazione 2'

Agghiaccianti le immagini del video che riprende Ciro Palmieri colpito dalla moglie e i figli. Gli inquirenti parlano di una “furia bestiale”. L’uomo sarebbe stato uccidono dalla moglie e i duelli, di cui uno appena quindicenne, davanti all’altro figlio di appena 11 anni.

Immagini che erano state sovrascritte per cancellare quei momenti di puro orrore in cui Ciro veniva ucciso brutalmente dalla donna che ha sposato e da due dei suoi figli. Il panettiere di Giffoni è stato ucciso, come riportano i procuratori Luigi Cannavale e Patrizia Imperato, in maniera “agghiacciante e cruenta”.

Dalle primi immagini si vede la “lite familiare, sviluppatasi dapprima con l’aggressione di Palmieri da parte della moglie e dei figli anche con l’ausilio di più coltelli e proseguita con l’accoltellamento reiterato della vittima anche quando questi giaceva inerte a terra”. Il tutto “sotto lo sguardo sbigottito e attonito di un altro figlio di undici anni”. Ma, scrivono ancora i due procuratori in una nota congiunta, «la vis omicida non cessava neanche dopo il decesso di Palmieri, poichè le immagini hanno ripreso la successiva amputazione di una gamba» dell’uomo, poi infilato in un sacco di plastica «per l’occultamento in un luogo non ancora individuato”.