Mamma e due figli uccidono e fanno pezzi il papà: "Lo hanno aggredito con i coltelli e poi messo in buste di plastica" Cronaca 19 Agosto 2022

Ciro Palmieri, 43 anni di Giffoni di Valle Piana in provincia di Salerno, era scomparso da diversi giorni. La moglie ne aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri, ma oggi c’è la svolta. La donna è stata arrestata insieme ai figli, uno dei quali appena quindicenne. Non è ancora stato ritrovato il corpo dell’uomo, ma i tre avrebbero indicato il luogo in cui si troverebbe.

La mamma e i figli dovranno rispondere, a vario titolo, di omicidio volontario con aggravante della crudeltà e occultamento di cadavere. I tre fermati sono Monica Natale, moglie dell’uomo, il figlio maggiore Massimiliano Palmieri e quello minore di 15 anni per il quale sta procedendo la Procura per i Minori di Salerno. I tre avrebbero commesso il delitto davanti al bambino di 11 anni.

Ciro Palmeiri scomparso: l’appello a Chi l’ha visto

Inizialmente si era pensato alla scomparsa. La donna aveva denunciato questo ai Carabinieri dicendo che il marito era uscito per una doccia e portato con sé vestiti da lavoro, ma non er più tornato. Gli appelli della donna a “Chi l’ha visto” avevano convinto tutti. Solo nelle ultime ore la svolta nelle indagini che da sempre erano concentrare sulla famiglia dell’uomo.

Le testimonianze discordanti, le immagini delle telecamere dell’abitazione. Erano state soprascritte ma proprio in quelle originali si è scoperto il delitto: prima la lite e poi la moglie con i due figli che aggrediscono l’uomo con i coltelli mentre il terzo figlio di 11 anni assiste. Avrebbero infierito, secondo gli inquirenti, sul corpo dell’uomo anche dopo la morte.

Dopo aver commesso l’omicidio, i tre hanno amputato una gamba e messo in un busta di plastica gettata via in un dirupo tra le montagne di Giffoni Valle Piana.