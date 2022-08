0 Facebook Dramma nel Napoletano, Martina muore improvvisamente: aveva 26 anni Cronaca 19 Agosto 2022 17:28 Di redazione 1'

Dramma ad Afragola, in provincia di Napoli, dove si è spenta a soli 23 anni la giovane Martina. La ragazza è morta improvvisamente gettando nello sconforto l’intera comunità afragolese.

Martina Di Giovanni è morta a 26 anni per un malore che non le ha lasciato scampo. La notizia, diffusa dai media locali, ha fatto il giro del web per cui in queste ore tantissime persone si sono strette attorno al dolore della famiglia. La ragazza lascia la mamma, il papà e due sorelle.

I funerali si sono tenuti nel pomeriggio oggi, venerdì 19 agosto alle ore 16 presso la chiesa San Marco in Silvis ad Afragola.