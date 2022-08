0 Facebook Tragedia in spiaggia nel Napoletano, trovato il cadavere di un uomo Cronaca 18 Agosto 2022 14:08 Di redazione 1'

Un uomo è stato trovato morto sulla spiaggia delle Monachelle a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Si tratta di 47enne che si è accasciato sulla sabbia ed è deceduto.

La vittima, un clochard russo, pare abbia avuto un malore. Le persone che hanno ritrovato il suo corpo hanno subito chiamato le forze dell’ordine. L’hanno visto infatti che si accasciava per poi ritrovarlo senza segni di vita. Sarebbe morto per cause naturali.

La notizia, come riporta Cronaa Flegrea, è stata riportata alle forze dell’ordine e al personale del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Pozzuoli e i vigili urbani.