0 Facebook Crolla a terra mentre balla, Francesca muore in discoteca. La sorella: “Era una madre di 26 anni” Cronaca 18 Agosto 2022 14:15 Di redazione 1'

Era in discoteca, si stava godendo la serata in compagnia della sorella. Ma all’improvviso Francesca Testana, giovane madre 26enne con due figli, è crollata a terra. Un malore improvviso l’ha stroncata e uccisa. Subito è partita la gogna.

Perché per molti haters da tastiera pronti a giudicare tutto e tutti sui social, Francesca avrebbe bevuto e assunto droga. Invece, come raccontato dalla sorella, non è andata così: “È crollata a terra all’improvviso, non aveva bevuto. Stava ballando sul palco quando si è accasciata“.

I fatti sono accaduti in provincia di Roma, la vittima era originaria di Aprilia. “Leggo titoli di cronaca assurdi – ha detto la sorella – È morta una madre di ventisei anni, solo questo dovete dire. Mia sorella non era né drogata né ubriaca, ha avuto un malore in un pub. Perché sì, le mamme possono anche uscire. Esigo silenzio e rispetto verso la mia famiglia che ora è distrutta“.

Il titolare del locale ha invece dichiarato a Il Messaggero: “I nostri addetti sono intervenuti immediatamente. In sala c’erano anche un infermiere e un giovane medico. Abbiamo provato a rianimarla“.