Prenotano la vacanza a Ischia, ma è un truffa: gruppetto di ragazzini salvati dagli agenti di polizia Cronaca 18 Agosto 2022 12:44

Volevano solo trascorrere qualche giorno in vacanza a Ischia, ma purtroppo per i vacanzieri il tutto si è rivelata solo una brutta disavventura. I ragazzi infatti avevano prenotato un posto attraverso i social, ma purtroppo per loro sono stati truffato.

Erano in 9, la scorsa mattina a Ischia, quando il commissariato di Polizia di Ischia ha colto al denuncia della truffa. I poliziotti hanno così deciso di aiutare i ragazzi sistemandoli in un hotel nella zona collinare di Barano che aveva ancora disponibilità. Gli uomini del vice questore Ciro Re hanno anche fornito informazioni ai giovani circa trappole online per prenotare le vacanze.

Insomma bisogna fare molta attenzione quando si prenota perché le insidie sono dietro l’angolo! Soprattutto sui social.