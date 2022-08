0 Facebook Morte Carmen Scivittaro, lite tra gli attori di Un Posto al Sole: “Qualcuno l’ha fatto” Spettacolo 17 Agosto 2022 11:16 Di Fabiana Coppola 1'

Polemiche tra gli attori di Un Posto al Sole dopo la morte dell’attrice Carmen Scivittaro, Teresa nella soap opera napoletana. A specificare tutto è l’attrice Nina Soldano, attraverso un post Facebook. “Le durissime critiche che ho ricevuto nel mio ultimo post riguardo la mancata dedica a Carmen Scivittaro – spiega l’attrice – sono gratuite. Ho semplicemente rispettato la volontà della famiglia che ha chiesto massima discrezione ma per l’egocentrismo di qualcuno è venuta a mancare. Questo non vuol dire che Carmen, non sia nei miei pensieri, ma non voglio peccare di ipocrisia. Buon ferragosto a tutti!”.

Qualcuno aveva infatti ritenuto inopportuno il fatto che l’attrice avesse pubblicato foto delle vacanze proprio durante la morte di “Teresa”. A sostenere la Soldano anche Ilenia Lazzarin che ha parlato di qualcuno che aveva detto di essere discreti e di chi non lo era stato. Probabilmente le accuse sono contro Alberto Rossi (Michele), che è stato il primo a diffondere la notizia della morte.

Insomma una volontà, non si sa da chi, alla dine non rispettata all’interno del cast.