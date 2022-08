0 Facebook Dramma di agosto in Campania, Giovanni muore dopo un incidente: aveva 22 anni Cronaca 17 Agosto 2022 11:01 Di redazione 1'

Era in vacanza con i suoi amici nella zona di Eboli, località in provincia di Salerno. Giovanni Alfano, 22enne originario di Gragnano, ha perso la vita trasformando suo malgrado questo ferragosto in tragedia. La causa? Un incidente.

Il giovane era a bordo della sua motocicletta quando, secondo quanto riportato da Internapoli, pare sia stato speronato da un’automobile che avrebbe azzardato una manovra pericolosa. L’impatto è stato fatale. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine.