0 Facebook Varcaturo, bagnino-eroe salva intera famiglia: “Stavano annegando” Cronaca 17 Agosto 2022 12:39 Di redazione 1'

La bella notizia c’è stata ieri e si è verificata sul litorale di Varcaturo, località balneare vicina a Giugliano in Campania e in provincia di Napoli. Un’intera famiglia, madre, padre e figlio, sono stati salvati dal moto agitato delle onde marine.

L’eroe, un giovane bagnino, è stato – secondo quanto riportato da Internapoli – Emanuele Palmieri del Lido Hawaii. L’allarme è scattato quando un 17enne, in quel momento presente in spiaggia, ha visto il trio in difficoltà tra le acque.

Ha immediatamente segnalato la cosa al titolare della struttura balneare che ha avvertito il bagnino. Quest’ultimo si è tuffato in mare e grazie all’aiuto degli altri bagnanti è riuscito a portare in salvo tutta la famiglia.