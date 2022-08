0 Facebook Belen Rodriguez, la confessione sul pancino: “Quattro chili di pura felicità, ho avuto il coraggio per vivere la mia vita” Spettacolo 17 Agosto 2022 09:33 Di redazione 2'

Belen Rodriguez spiazza tutti e si mostra così in vacanza: con il pancino sospetto che in molti attendevano. L’argentina ha deciso di far vedere ai suoi follower su Instagram il suo momento magico. E per dirla tutta ha anche evidenziato la sua piccola pancia, una pancia che nasconde ben quattro chili di pura felicità. La showgirl ha trascorso le vacanze estive insieme all’ex marito, Stefano De Martino. Tr aut impegno lavorativo e l’altro i due hanno condiviso la villa all’isola di Albarella con i figli: Santiago e Luna Marì, nata dalla relazione di Belen con Antonino Spinalbese. Con loro anche la famiglia dell’argentina.

Dopo una prima Reunion familiare, i De Martino si sono sposati in un’altra meta turistica, al momento sconosciuta, con Santiago e la famiglia di Stefano. La piccola Luna è invece insieme al papà, Antonino Spinalbese, e la fa famiglia di lui, pronta a passare il resto delle vacanze estive con l’altro genitore. Quello che però desta attenzione è l’ultima stories pubblicata da Bell che, davanti allo specchio, mostra il suo pancino dovuto a ben quattro chili messi in vacanza. Si tratta solo di cibo?

Qualche stories dopo la conduttrice di Tu sì qui vales mostra il figlio Santiago abbracciato a papà Stefano e scrive: “La paura non mi ha impedito di vivere la mia vita. Siate coraggiosi”. Riferendosi ovviamente al fatto di esser ritornata con l’ex marito nonostante il dolore delle due separazioni.