È morta Anna Rita Luceri, la comica del Sud famosa a Zelig: "Sarai sempre con noi"

È morta all’età di 48 anni a causa di una malattia l’attrice salentina Anna Rita Luceri, che aveva fatto parte del gruppo ‘Ciciri e Tria’, conosciuto a livello nazionale per la partecipazione a ‘Zelig’. Completavano il trio, che con la sua effervescenza ed allegria ha avuto riconoscimenti in tutta Italia, Carla Calo’ e Francesca Sanna che in un post sui social ricordano l’amica così:

“Stretta a noi per sempre!“. Musica, teatro e spettacolo avevano caratterizzato il percorso professionale di Anna Rita Luceri, originaria di Martano (Lecce), che da qualche tempo aveva deciso di provare la carriera da solista.