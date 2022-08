0 Facebook L’ultima intervista di Carmen Scivittaro, le parole di “Teresa”: “Io ci metto sempre l’emotività” News 16 Agosto 2022 13:17 Di redazione 1'

È in compagnia di Lucio Allocca che nella serie interpreta Otello ed è suo marito. Carmen Scivittaro, alias Teresa, è già magra e dopo un pò di tempo si vedrà sempre meno in tv fino a non partecipare alla sit com “Un Posto al Sole”.

L’ultima intervista di Carmen Scivittaro

La serie tv napoletana dei record amata in tutta Italia ha vissuto la grave perdita dell’attrice che ha interpretato uno dei personaggi più amati e longevi. In questa video intervista pubblicata su Facebook ci sono le sue, probabilmente, ultime parole in pubblico.

Il post su Facebook

“Ciao Carmen. Carmen Scivittaro rilasciò quest’intervista assieme al suo compagno di scena Lucio Allocca“.