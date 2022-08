0 Facebook Morta “Teresina” di Un Posto al Sole, l’addio straziante del cast: “Ciao dolcissima amica, sorella e attrice di grande intelligenza” Spettacolo 15 Agosto 2022 13:07 Di redazione 3'

“Ciao dolcissima amica, sorella, attrice di grande sensibilità ed intelligenza”, scrive Patrizio Rispo per la morte di Carmen Scivittaro, Teresa di Un Posto al Sole. L’attrice è deceduta lo scorso 14 agosto dopo una malattia a 78 anni. Aveva fatto parte del cast della serie tv fin dalle prime puntate, dal 1998 al 2018 – quando l’attrice decise di ritirarsi dalle scene.

Anche la pagina ufficiale della soap napoletana, altri attori del cast e gli addetti ai lavori, le hanno rivolto un pensiero sui social. “Sarai sempre nei nostri cuori, Carmen”. Sotto al post gli spettatori della serie di Rai3 hanno a scritto tanti commenti di cordoglio e affetto: “Per noi sarai sempre Teresina/ Riposa in pace/ Era bravissima nel suo ruolo/ Che dispiacere immenso, un personaggio interpretato con garbo e stile, mancherà tantissimo”.

Anche gli attori del cast hanno scritto un messaggio per l’attrice scomparsa. Su tutti Alberto Rossi che ha anche dato la notizia della scomparsa dell’attrice su Instagram.”Purtroppo è successo l’inevitabile” e in un post ha aggiunto: “Ora sarà veramente tutto diverso, tutto…”. Anche l’attore Walter Melchionda, il vigile Gigino Cotugno, ha scritto: “Cara Teresa R.I.P. Un dispiacere enorme”. Stefano Amatucci, sceneggiatore e regista di Un posto al sole, ha omaggiato l’attrice scomparsa: “Meravigliosa compagna di lavoro, donna intelligente e colta, mi si accavallano ricordi di 20 anni e più di lavoro quotidiano insieme. Addio, ti voglio bene”.

Ilenia Lazzarin: “Non ho scritto nulla fino ad ora per farti un saluto, perché ci avevano chiesto riserbo e discrezione, ma visto che ormai la notizia è uscita su tutti i giornali vorrei farti anche io un saluto “virtuale” anche se so che già sei tra gli angeli 👼🏼… è bello ricordarti così, allegra, piena di racconti di avventure avvincenti che avevi vissuto, piena di passione per il teatro e per questo mestiere, poco attiva sui social ma sempre pronta a imparare qualcosa, e sempre curiosa di ogni cosa nuova che non conoscevi!!!!

Come ti ha ricordato @michelangelo_tommaso anche io dentro di me abbasso gli occhi e un po’ sorrido quando penso a Stella della Senna✨

Ti vogliamo bene!!!

Fai buon viaggio “.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da patriziorispo (@patriziorispo)