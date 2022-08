E’ morta l’attrice Carmen Scivittaro, storico volto di “Un posto al sole”. A 78 anni la donna, che interpretava il personaggio di Teresa, è scomparsa lo scorso 14 agosto.

L’attrice era malata a infatti erano diversi anni che non si vedeva nella serie di successo di Rai Tre. I fan si erano spesso chiesti il motivo del suo dimagrimento e poi della sua scomparsa dalla fiction. La Scivittaro aveva però attribuito l’assenza a motivi di famiglia.

Carmen Scivittaro è nata a Napoli il 24 marzo 1945. Ha iniziato da giovane come drammaturga di atti unici trasmessi da Radio 2 e pi con opere teatrali come “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone, il “Mestiere di Padre” di Raffaele Viviani e “Ceneri di Beckett” di Lello Serao. Il successo è arrivato nel 1998 con il personaggio di Teresa Diacono in Un Posto al Sole, ruolo che ha ricoperto fino al 2018.

La notizia della sua morte è stata data sui social da due colleghi della serie: Walter Melchionda e Alberto Rossi.