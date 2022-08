0 Facebook Dramma all’Ospedale del Mare: donna partorisce la bambina, ma nasce morta: “Torni tra due giorni” Cronaca 15 Agosto 2022 17:52 Di redazione 1'

Stavamo per diventare mamma e papà, ma la donna ha partorito una bimba morta a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. L’8 agosto un medico che visita la donna presso l’Ospedale del Mare, la invita a ritornare dopo 48 ore, perché finiti i termini. A quel punto dopo due giorni la donna viene ricoverata, ma viene rilevata assenza di battuto.

Come riporta il Mattino, le viene subito eseguito un taglio cesareo, ma purtroppo la bambina era già morta. La coppia si è ritrovata improvvisamente in un incubo. Dopo il dolore arriva la prima denuncia al Commissariato di polizia di Ponticelli

I due hanno hanno deciso di presentare denuncia. Sulla vicenda indaga la Procura di Napoli competente per territorio in quanto il ginecologo esercita presso l’Ospedale del Mare. E’ stato chiesto il sequestro della cartella clinica e della salma, per stabilire le cause del decesso mediante autopsia.