Coppia di napoletani torna per le ferie: fanno sosta, gli svaligiano l’auto e rubano anche le mozzarelle

Una vicenda tanto strana quanto drammatica è avvenuta a due infermieri napoletani, che vivono e lavorano a Milano. I due sono tornati per le ferie in città, ma dopo pochi giorni, pronti a tornar a casa, hanno messo tutto in valigia. Nel tragitto del ritorno, dopo una sosta al McDonald di Afragola, la triste scoperta.

Sono tornati alla macchina, e hanno trovato il finestrino spaccato, le serrature disinserite: dentro non c’era nulla. I ladri hanno portato via tutto in 15 minuto, compre le mozzarelle che avevano acquistato per portarle a Milano.

“Furti e rapine sono oramai all’ordine del giorno – ha commentato il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli – Tutti i cittadini sono bersagliati da ladri, scippatori e delinquenti. Nessuno è più al sicuro. Questa è la cartolina che la nostra città presenta ai turisti che arrivano da ogni parte del mondo. Abbiamo ancora nella mente le immagini delle rapine a mano armata commesse ai danni di italiani e stranieri in vacanza nel cuore della nostra città. Questo è il salato conto che tutti sono costretti a pagare, anche ai figli della sua stessa terra che magari lavorano altrove, come questa coppia di infermieri, e tornano al Sud per trascorrere qualche giorno piacevole tra amici e parenti. Invece si ritrovano derubati di tutti i loro averi, persino delle mozzarelle che magari avevano acquistato con amore per farle provare a qualche amico del Nord. I cittadini chiedono più sicurezza e le istituzioni non possono restare sorde a tale richiesta. Chiediamo che tutti i luoghi maggiormente a rischio per episodi di questo tipo siano controllati con dei sistemi di videosorveglianza efficienti, in questo modo sarà semplice individuare i delinquenti e assicurarli alla giustizia”. Così ha concluso Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.