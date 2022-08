0 Facebook Accetta la proposta di matrimonio poi la fuga d’amore: sposina scappa con i soldi all’aeroporto News 15 Agosto 2022 17:43 Di redazione 1'

Una storia davvero anomale è avvenuta a una coppia, o quasi. Scatta la passione il colpo di fulmine lui decide di fare la proposta di matrimonio poco dopo l’incontro avvenuto in un locale londinese. L’uomo, 40 anni, britannico, si ritrova al centro di una truffa.

Doveva essere una favola d’amore e invece, dopo aver organizzato la fuga d’amore a Roma e il matrimonio lampo, arriva al ripresa amara. La sposa, una volta giunti all’aeroporto per il viaggio, è scappata con i soldi e le valigie. La storia assurda è riportata dal Sun in quale sostiene che la futura sposa sia scappata all’aeroporto di Heathrow con ben 5mila sterline mentre il promesso sposo era in bagno.

Un testimone ha dichiarato che l’uomo era “totalmente inconsolabile. Le aveva fatto la proposta il giorno prima e lei aveva accettato”. La polizia indaga per capire dove sia finita la donna.“Può essere semplicemente uscita dall’aeroporto o può aver già raggiunto un altro Paese”, ha concluso il testimone.