0 Facebook Travolto e ucciso da un’auto, 20enne muore sulla Domiziana: caccia al pirata della strada Cronaca 16 Agosto 2022 10:50 Di redazione 1'

Un giovane di 20 anni, di origini ucraine, ha perso la vita sulla Domiziana in provincia di Castel Volturno. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’incidente mortale è avvenuto ieri, giorno di Ferragosto. È caccia al pirata della strada.

Incidente mortale sulla Domiziana

La vittima, infatti, sarebbe stata travolta mentre era in strada nei pressi di un albergo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. Sulla vicenda vi sono indagini in corso, soprattutto per l’identificazione dell’automobilista.