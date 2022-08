0 Facebook Tragedia in strada, bambina di quasi 2 anni investita dal padre in retromarcia: è morta Cronaca 15 Agosto 2022 17:09 Di redazione 1'

Una tragedia assurda è avvenuta nei pressi dell’abitazione di questa famiglia. Un padre ha ucciso la figlia di un anno e otto mesi mentre faceva retromarcia con la macchina, l’ha investita. La piccola era nel cortile di casa ed è deceduta a causa delle ferite riportate, troppo gravi.

L’episodio è avvenuto a Tombelle di Vigonovo, in provincia di Venezia, ai confini con Padova, questa mattina attorno alle 11,20 e in via Carlo Magno. Secondo quanto appreso il personale sanitario è giunto sul posto per la rianimazione, ma la bimba è morta.

A quanto pare, come riportano i media nazionali, la piccola aarebbe stata investita durante una manovra in retromarcia. In corso le indagini dei carabinieri di Vigonovo e di Chioggia.