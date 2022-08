0 Facebook Totti tradito prima di conoscere Noemi?, l’indiscrezione: “Relazione tra Iovino e Ilary Blasi” Spettacolo 14 Agosto 2022 13:13 Di redazione 1'

Continua a infiammare le prime pagine del gossip italiano la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Sono tante le indiscrezioni sul loro conto: l’ultima, potrebbe rovesciare tutte le carte in tavola.

Separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, clamorosa indiscrezione sulla fine della storia

Come spiegato dai colleghi de il ‘Corriere della Sera‘, la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe essere iniziata per via di un rapporto segreto tra la conduttrice televisiva e il personal trainer e pierre Cristiano Iovino, ex di Giulia De Lellis. Non un’amicizia qualunque, ma un rapporto più intimo. Una conoscenza che risale a più di un anno e mezzo fa.

Francesco Totti ingannato da Ilary Blasi?

Francesco Totti sarebbe stato quindi ingannato? Secondo le indiscrezione de il Corriere della Sera ‘Cercando, chiedendo, avrebbe trovato conferme. Soltanto allora, deluso, si sarebbe guardato attorno. E nella sua vita, non prima, è poi comparsa Noemi Bocchi“.