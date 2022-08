0 Facebook Paura nel Cosentino, bimba di 2 anni sfugge ai genitori e rischia di annegare: non è in pericolo di vita Cronaca 14 Agosto 2022 12:50 Di redazione 1'

Enorme spavento per una bimba di due anni che, nel pomeriggio di ieri, sabato 13 agosto ha rischiato di annegare in acqua.

Bimba sfugge dai genitori e rischia di annegare in acqua

A Torremezzo di Falconara Albanese, nel Cosentino, una bimba di soli 2 anni è sfuggita al controllo dei genitori per poi finire in acqua. Sul posto si è precipitata una squadra medica in elisoccorso, la situazione appariva ormai disperata.

Non è in pericolo di vita

La piccola è stata intubata e rianimata. Poi il trasporto nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove ora è ricoverata. La bimba, fortunatamente, non rischia la vita, anche se le sue condizioni destano preoccupazione.