0 Facebook Napoli, tornano dalle vacanze ma trovano i ladri a rovistare per casa: ferito un 25enne Cronaca 14 Agosto 2022 13:31 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto a Napoli, a Marano. Madre e figlio erano appena rientrati a casa dopo un periodo di vacanza a Capri: ad attenderli un’amara scoperta: i ladri nell’appartamento.

Tornano a casa dalla vacanza ma trovano i ladri: ferito 25enne

Madre e figlio si sono imbattuti in almeno tre malviventi, intenti a rovistare nelle camere della loro abitazione sita al primo piano di un condominio in via Ruocco.

Secondo una prima ricostruzione i banditi avrebbero aggredito i proprietari della casa colpendoli con vari oggetti trovati nell’appartamento. Il figlio della donna avrebbe reagito e sarebbe stato colpito alla nuca. Sono state ritrovate macchie di sangue sul pavimento.

Indagini in corso

Sia la madre che il figlio sono stati trasportati in ospedale: sono fuori pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri della compagna di via Nuvoletta, assieme a loro i colleghi della scientifica.