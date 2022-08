0 Facebook Follia nel Napoletano, fratelli di 12 e 13 anni accoltellano l’amante della madre: ad aiutarli anche il papà Cronaca 14 Agosto 2022 12:01 Di redazione 2'

Follia nel Napoletano, una vera e propria spedizione punitiva ‘di famiglia‘ alla quale prendono parte anche due bambini di di 12 e 13 anni nei confronti di un 45enne, accusato di essere l’amante della madre.

Fratelli di 12 e 13 anni, assieme al padre, accoltellano l’amante della madre

Una relazione extraconiugale che provoca un raid di famiglia. Un 45enne di Castellammare di Stabia è stato ferito con un’arma da taglio alla spalla destra, al fianco sinistro e al braccio. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Leonardo, fortunatamente non è grave: è stato già dimesso con 40 giorni di prognosi.

A dare la prima coltellata sarebbe stato il ragazzino di 13 anni, poi, a seguire il fratello di 12 anni prima del terzo fendente ad opera del padre.

La famiglia di Torre Annunziata, marito e figli sarebbero venuti a conoscenza della relazione extraconiugale della donna: ecco quindi la decisione di mettere fine alla storia con la violenza.

La spedizione punitiva

Il raid è partito venerdì: padre, 49 anni e i due figli di 12 e 13 anni si sarebbero recati sotto l’abitazione del presunto amante della moglie, nonché madre, in via Pietro Carrese, in quel di Castellammare di Stabia.

Non solo le coltellate, padre e figli hanno inveito contro il 45enne – un commerciante – con calci e pugni. A ricostruire la vicenda i carabinieri di Castellammare di Stabia che hanno accertato la dinamica e il movente. Il 49enne è stato denunciato: i due figli minori non sono imputabili vista l’età.