0 Facebook Trema la terra ai Campi Flegrei, registrare 3 scosse di terremoto nella notte Cronaca 14 Agosto 2022 10:59 Di redazione 1'

Registrate nel giro di un’ora ben tre scosse di terremoto, nella notte, nel Napoletano, tutte d lieve intensità. La prima alle 1.13, la seconda, 3 minuti dopo, all‘1:16 e l’ultima alle 2.01. L’epicentro nel comune di Pozzuoli.

Trema la terra ai Campi Flegrei, registrare 3 scosse di terremoto nella notte

I sismografi dell’Osservatore Vesuviano hanno registrato lo sciame sismico di magnitudo 1, profondità 1,71, con epicentro localizzato sul versante orientale del vulcano Solfatara, in località Pisciarelli. Non si registrano danni a persone o cose, solo un grosso spavento per i residenti.