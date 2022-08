0 Facebook Rifiuta la relazione gay della figlia, accoltella lei e la compagna: “Volete morire insieme? E’ arrivato il momento” Cronaca 12 Agosto 2022 15:40 Di redazione 2'

Un’aggressione omofobia e fuori dal mondo è avvenuta a Salerno dove un uomo, che non accettava la relazione gay della figlia, ha accoltellato sia lei che la compagna di 16 anni più grande di lei. Secondo il racconto delle due ragazze, il padre ha aggredito le due davanti alla moglie che, non solo non lo ha fermato, ma ha anche provato a bloccare le due che tentavano di scappare.

L’aggressione è stata denunciata ai Carabinieri di Crotone, città di origine di Francesca, compagna di Immacolata, 23 anni di Salerno. Le due hanno raccontato, come riporta il Corriere del Mezzogiorno:

“Voglio fare 30 anni di carcere: volete morire insieme? È arrivato il momento. Ci ha colpito — ha riferito la figlia dell’uomo — senza alcuna esitazione. Abbiamo anche provato a scansarci dalla sua furia. Mia madre ha assistito all’aggressione e non ha fermato mio padre, anzi ha provato a bloccarci mentre scappavamo”.

La relazione tra la ragazza e la donna di 39 anni andava avanti da tempo e le due avevano deciso di stabilirsi a Salerno stabilmente per lavoro. Erano intanto ospiti da un parente e proprio lì sarebbe avvenuta l’aggressione. Il padre della ragazza ha smentito tutto, ma le due hanno le ferite repertate presso l’ospedale di Crotone e sostengono di avere le prove dell’aggressione. La vicenda è stata resa nota dal consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Borrelli, che parla di “storia folle e agghiacciante”.