Dal rock al neomelodico, Damiano dei Maneskin canta in napoletano: virale il video sul web

Damiano dei Maneskin canta in napoletano, il video è virale

E' accaduto ai, la band italiana tra quelle più famose di tutto il mondo. Il video è diventato immediatamente virale sui social.

Il front-man dei Maneskin, Damiano David, in queste ore sta spopolando su Tik Tok per via di una clip in cui interpreta ‘Tu tu tu ta ta ta“, brano dell’artista partenopeo Kekko Dany, diventato virale in questa estate.

Nel video si vede Damiano divertirsi durante un live mentre interpreta vari versi di quella che è diventata una vera e propria hit sui social: Kekko Dany sicuramente ne sarà molto contento.

IL VIDEO SUI SOCIAL