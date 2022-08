0 Facebook Giallo in Campania, viene aggredito nella sua abitazione: Pasquale arriva in ospedale e muore Cronaca 12 Agosto 2022 15:55 Di redazione 1'

Tragedia in quel di Maddaloni, nel Casertano. Pasquale Cattolico, 81 anni, è morto ieri all’ospedale di Caserta: era stato vittima di un’aggressione nella sua abitazione in via Cancello.

Aggredito nella sua abitazione: Pasquale muore all’ospedale di Caserta

L’uomo era un rivenditore di oggetti usati. Secondo una prima ricostruzione: Pasquale è stato trovato privo di sensi in casa dai poliziotti. I familiari avevano allertato le forze dell’ordine visto che non riuscivano più a mettersi in contatto con l’anziano.

Il decesso in ospedale e e le indagini in corso

Pasquale è stato trasportato all’ospedale di Caserta: purtroppo, nonostante le cure mediche, è deceduto. Sono ancora da chiarire le cause del decesso: se per via dell’aggressione ricevuta o altri motivi.

Disposto l’esame autoptico. Non si esclude la pista della rapina finita in tragedia: indagano la Squadra Mobile della Questura di Caserta.