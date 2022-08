0 Facebook Ladro della banda del buco intrappolato per 8 ore nel tunnel che stava scavando: chi è l’uomo Cronaca 12 Agosto 2022 09:08 Di redazione 2'

Ladro della banda del buco resta intrappolato sottoterra per più di otto ora in un tunnel che stava scavando per una rapina. Si tratta della banda del buco e la missione era da compiere tra via Innocenzo XI, all’Aurelio, a pochi passi dal Vaticano. Ha 35 anni ed è romano e solo attorno alle 20 i vigili del fuoco l’hanno messo in salvo, trasportato in ospedale.

Come riporta il Messaggero, l’uomo non ha mai perso conoscenza ma è stato necessario liberarlo dalle tossine nocive. Continuano le indagini per capire cosa stessero progettando intanto le tre persone che componevano il gruppo sono state fermate, due di loro sono napoletani e gli altri due romani. I due napoletani sono stati arrestati per resistenza mentre i romani per danneggiamento e crollo colposo. L’ipotesi chiaramente è quella di una rapina che la banda avrebbe potuto mettere a segno contro una delle farmacie presenti in zona. Probabilmente l’intento era raggiungere le fogne per poi arrivare agli obiettivi da colpire.

Il salvataggio

A soccorrere l’uomo rimasto intrappolato sono state due squadre di vigili del fuoco, raggiunte in seguito dai nuclei speciali come lo Speleo Alpino Fluviale, l’USAR, Urban Search and Rescue e i GOS, Gruppi Operazioni Speciali, per un totale di oltre 50 vigili del fuoco. Un’azione complicata con macchinari specifici per salvare l’uomo senza provocare colli.