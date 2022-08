0 Facebook Donna gioca con la vasca nel cimitero: “Questa è la mia estate”, il web si indigna: “Rispetto per i defunti” Cronaca 11 Agosto 2022 18:00 Di Fabiana Coppola 1'

Sono diventate virali le immagini di una donna che si rinfresca in una vaschetta nel cimitero. In un video che gira su Tik Tok l’utente ironizza sul fatto che passerà le sue banca al camposanto, con la vaschetta come piscina. Neanche a dirlo, i social si sono indignati.

Il consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha scritto un messaggio in merito. “Francesco, ma neanche più rispetto per i defunti c’è? Pur di fare qualche visualizzazione su tiktok, certa gente è pronta a qualsiasi stupidata irrispettosa.”

In effetti nemmeno i defunti possono essere lasciati tranquilli?