Donna dell'est su Tik Tok: "Io vivo sulla vostra schiena, voi lavorate e mi mantenete, faccio la bella vita". Cronaca 12 Agosto 2022

Stanno facendo il giro del web, riprese dal sito The Pipol, le immagini di una donna straniera, probabilmente dall’accento dell’est Europa. E’ una signora, che su Tik Tok si fa chiamare “mayabellator02”, o meglio, si faceva chiamare perché il suo profilo al momento è inesistente. Ha pubblicato un video con dichiarazioni contro il popolo italiano.

Il filmato, segnalato su TikTok, sta rimbalzando sul resto dei social. Ecco cosa ha detto la donna:

“Io il bonus di 200 euro non l’ho preso perché hanno annullato il bonifico e io vivo sulla vostra schiena: voi lavorate e mantenete me e migliaia di stranieri che sono in Italia. Non è colpa nostra, è colpa del vostro governo… ma no, neanche, è colpa vostra, che accettate tutto ciò! Quindi io vivo con il reddito di cittadinanza, casa gratis, bonus bollette, bonus tutto, mangio gratis… Non devo fare niente, faccio la mantenuta, faccio la bella vita!

Se avete bisogno venite, vi aiuto. Vi do volentieri un piatto da mangiare. In Italia funziona così, avete scelto un governo che decide per voi la vostra vita, o meglio, “non vita” e secondo me, vi sta bene così, perché in Italia sono 50 anni che il governo fa come cazzo gli pare, gli stipendi sono gli stessi da trent’anni, quindi… se a voi va bene così, va bene così! Tanto ascoltate la televisione che vi dice che va tutto bene, che andrà tutto bene…”.