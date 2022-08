0 Facebook Lutto nel mondo del calcio: è venuto a mancare Claudio Garella, fu il portiere del Napoli del primo scudetto Calcio Napoli 12 Agosto 2022 12:21 Di redazione 1'

Profondo lutto nel mondo del calcio: a 67 anni è morto Claudio Garella, ex storico portiere del Napoli del primo Scudetto, conosciuto anche con un nomignolo da supereroe, Garellik.. Enorme lo sconforto tra addetti ai lavori e i tifosi.

Addio a Claudio Garella, aveva 67 anni

Lacrime e dolore per la morte di uno dei principali protagonisti della storia del Napoli: a 67 anni è morto Claudio Garella: come riporta Kiss Kiss Napoli, l’uomo è venuto a mancare in seguito a problematiche cardiache verificatesi dopo un intervento chirurgico.

Claudio Garella, uno dei principali artefici del primo scudetto del Napoli

Claudio Garella fu uno degli artefici del primo scudetto del Napoli. L’estremo difensore passò in azzurro dopo aver giocato quattro anni a Verona dove vinse anche un campionato.