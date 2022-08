0 Facebook Manifesti in città per salutare Mertens, arriva la risposta di ‘Ciro’: “Non mi ci abituerò mai” L'addio a Napoli di Dries Mertens ha lasciato tanta tristezza tra i tifosi, ma le testimonianze d'affetto per il belga sono all'ordine del giorno Calcio Napoli 12 Agosto 2022 15:15 Di redazione 2'

L’Ammore‘ di Napoli per Dries Mertens non ha eguali: sì ‘Ammore’, con la A maiuscola e con la doppia ‘M’ perché detto in napoletano riempie la bocca ma soprattutto il cuore.

L’amore di Napoli per Dries Mertens: cartelloni pubblicitari in città per salutare ‘Ciro’

L’addio a Napoli di Dries Mertens ha lasciato tanta tristezza tra i tifosi, ma le testimonianze d’affetto per il belga sono all’ordine del giorno. In queste ore, l’intera città, è tappezzata da tabelloni pubblicitari raffiguranti ‘Dries‘ con la maglia azzurra, il tutto condito da una dedica piena d’amore: “Ciao Ciro, Napoli ti ama“.

La replica di Dries Mertens sui social

Dries Mertens, dal suo profilo Instagram, ha voluto rispondere alla bellissima manifestazione d’affetto dei tifosi azzurri: “Non mi abituerò mai alle dimostrazioni d’affetto che i tifosi napoletani mi mandano e in particolare questa iniziativa mi ha colpito e inorgoglito. Vi ringrazio tutti calorosamente e un grande in bocca al lupo per la nuova stagione. Ho sentito alcuni dei miei ex compagni e sono molto carichi per il campionato che sta per iniziare“.

Dries Mertens non è solo stato il miglior capocannoniere della storia del Napoli, ma anche un vero e proprio scugnizzo: ogni singolo tifoso porterà per sempre Ciro nel cuore augurandosi che, prima o poi, quel folletto belga possa tornare a casa, sotto l’ombra del Vesuvio.

