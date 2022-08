0 Facebook Entra negli scavi di Pompei con lo scooter: nei guai un turista australiano Cronaca 11 Agosto 2022 12:10 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto in una delle aree archeologiche più belle del mondo, gli Scavi di Pompei. I carabinieri hanno fermato un uomo in sella ad uno scooter all’altezza di ‘Porta Anfiteatro“.

Incredibile, ma vero. Un turista australiano di 33 anni è entrato abusivamente nel Parco archeologico di Pompei, attraverso il varco di Porta Vesuvio dove alcuni addetti erano occupati in attività di routine.

Quando l’uomo è stato bloccato dai carabinieri, questi si è scusato affermando di non sapere che quei viali fossero vietati ai mezzi non autorizzati: aveva percorso con uno scooter a noleggio circa un km e mezzo di storia. L’uomo è stato denunciato per accesso abusivo all’interno del parco archeologico.