Belen e Stefano bollenti in barca, il video della coppia: "Lei è entrata dentro per prendere una birra al suo amore" Spettacolo 11 Agosto 2022

Scatti bollenti in barca a Ponza tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia, ricomposta qualche mese fa, sta trascorrendo le avanza presso l’isola di albarello, nel mare Adriatico. Con l’argentina la famiglia e i figli: Santiago e Luna Marì. Tra figli, amici e giornate di relax però i due ex coniugi non perdono occasione per concedersi momenti solo per loro due.

Belen e Stefano hanno trascorso un weekend all’insegna della passione sulla barca del conduttore napoletano. L’imbarcazione, che porta il nome del figlio Santiago, è stato il loro nido d’amore. I due si sono concessi scatti, sole e risate. Poi Belen è entrata per prendere una birra all’amore della sua vita e subito i due sono finiti al centro di video pubblicati da Whoopsee.

Insomma, è proprio il caso di dirlo, l’amore tra l’argentina e l’ex marito procede a gonfie vele.

Video: