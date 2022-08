0 Facebook Ischia, si scatena violenta rissa all’esterno dei baretti: volano sedie e tavolini, panico tra i presenti Cronaca 11 Agosto 2022 15:26 Di redazione 1'

Non si placa la violenza gratuita e ingiustificata a Ischia. La scorsa notte, intorno alle 2:30, l’ennesimo episodio di cronaca all’esterno dei baretti.

Alcuni soggetti sono stati coinvolti in una rissa all’esterno dell’American bar ‘Mojiito‘, alla Riva Destra del porto d’Ischia. Botte da orbi, sedie e tavolini che volano per aria proprio mentre il sindaco dell’Isola Verde faceva una passeggiata in zona.

Indagini in corso

I motivi della violenza sono ancora tutti da chiarire. Grande spavento tra i presenti che si sono dati alla fuga per evitare di rimanere coinvolti nella zuffa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ischia. Tre i denunciati.