Boom per il Concorsone del Comune di Napoli: circa 6mila domande in pochissime ore Offerte di Lavoro 11 Agosto 2022

Poco meno di 6mila domande in pochissime ore: è il primo bilancio per l’apertura del bando per le candidature ai 1.394 posti di lavoro messi a disposizione dal Comune di Napoli e Città Metropolitana.

E’ ufficialmente partita la corsa alla domanda per il concorsone del Comune di Napoli. Le posizioni più ambite sono quelle di categoria C, relativa ai diplomati: ci sono più candidature rispetto a quella per dirigenti e a quella per la categoria D, dove il requisito minimo è la laurea.

La scadenza per presentare domanda

Con i Caf chiusi per ferie, si cercano le istruzioni per inviare la domanda: il 10 agosto è partito il bando, sarà possibile presentare richiesta di partecipazione entro l’8 settembre.